İşadamı Adnan Çebi: " Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz" - Son Dakika

İşadamı Adnan Çebi: " Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz"

Karabük'te inşaat sektöründe faaliyet gösteren Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, konut alımları için kredi oranlarında yapılan yeni düzenleme inşaat piyasasının yeniden hareketlendiğini ancak sattıkları evi aynı fiyata mal edemediklerini söyledi.

İşadamı Adnan Çebi:

Karabük'te inşaat sektöründe faaliyet gösteren Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, konut alımları için kredi oranlarında yapılan yeni düzenleme inşaat piyasasının yeniden hareketlendiğini ancak sattıkları evi aynı fiyata mal edemediklerini söyledi.

Çebi, 2018 sonu ile 2019 yılında daire satışlarının yok denecek kadar az olduğunu kaydederek, "Adeta neredeyse daire satışlarımız yoktu. Evi sattığımız paralara yenisini mal edemiyorduk. Müşteri olmayınca fiyatları aşağılara çekiyorduk ve yine satamıyorduk. Şimdi kredilerin düşmesi ile inşaat sektöründe bir hareketlilik oldu. Burada normal fiyatların üstüne maliyetleri ekleyince fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldık, ama bunlarda normal seviyede. Pandemi süresinde her şeye yüzde 30 -40 zam geldi. Yurt dışından ihraç malları gelmiyor ve onlar gelmiyor. İnşaat malzemelerini bulamama gibi bir durumda ortaya çıkıyor. Kredi oranları 0.64 oranlarına düşünce vatandaşlar eski evlerini satıp yeni evlere yöneldi. Bu arada 1-+1 dairelere de kira yatırım açısından da yoğun bir ilgi var. Konut kredileri 0,64 olduğu için bu sıra yoğun bir talep var. 1+1 dairelerde kira oranları 850 TL olunca bunlarda cazibe ve yatırım haline gelmiş oldu" dedi.

"Herkes müteahhitleri çıkar peşinde sanıyor"

İşadamı Adnan Çebi, "Karabük'te en büyük sorunun dışarıdan gelen yabancı müteahhitlerin binaları düşük malzemelerle yaparak ucuza mal etmeleri ve iskan almayarak fatura kesmemelerinden dolayı fiyatlar çok düşüktü. Bu tür müteahhitler pandemi döneminde adeta ayıklandı.Özellikle işin eğli olmayan galerici, kuyumcu, üniversite hocaları, cami imamları, kooperatif usulü inşaat yapmaya başlayıp hem devlete vergi vermeden hem kalitesiz üretim yaparak haksız rekabet oluşturuyordu. Bunların çoğu gidince fiyatlar normal seviyeye geldi ama vatandaş buna çok zamlandı diyor. Geçen yıl bir dairenin ederi 400 bin lira olsa bile 300 bin liraya satamıyorduk ve zararına veriyorduk. Geçen 300'e bile alan yoktu ve ederi zaten 400 bin liraydı. Şuan sattığımız evleri aynı paraya mal edemiyoruz. Herkes müteahhitleri çıkar peşinde sanıyor ama sonuçta bizim kendi arsalarımız yok. Vatandaştan alıyoruz ve yüzde 30 olan arsa payını yüzde 40'a çıkarttı. Otomatikman yüzde 25 bütün daireler zamlanmış oluyor. Bunu herkes müteahhitlere yoruyor. Bir dönümü bir lira olan yerleri şuan 2 ila 2.5 arasında söylüyorlar. Biz şuan inşaat yapmak için yer dahi bulamıyoruz. Malzeme fiyatlarına dövize endeksli olarak sürekli zam geliyor. Şuan demir 1 ay içinde yüzde 15 -20 arttı. Bunun yanında her sene Mart Nisan ayında işçilikler zamlanıyor ve işçi bulamıyoruz. Kalitesiz işlerde fiyat ucuz oluyor, kaliteli işlerde fiyatlar üst sınıfta oluyor. Fiyatlar aslında şuan normal seviyede. Vatandaşın kaliteli evi yüksek alması çok önemli. Kalitesiz evi yüksek fiyata aldığında orada müteahhit art niyetli. Bizim Çebioğlu grup olarak bütün evlerimiz iskanlı. Vatandaş ucuz olsun, iskanı olmasın, kullanılan malzeme kötü ucuza evleri alıyor ve ondan sonra evin içini bir daha kendi yapıyor. İskan sıkıntılı olunca da iki katı para harcıyor. Yerel müteahhitlerden ev almalarını ve ev almak için ev alınmasın. Evin kalitesi, iskanı ve müteahhittin güvenirliğine baksınlar. Evi alırken ayrı bir sanat, satarken ayrı bir sanat. Ucuza aldığınız bir evi satarken pirim yapmayabilir" diye ifade etti.

"Hedefimiz Adatepe kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz"

Kredi oranlarının düşmesi ile bu ay itibari ile satışlarının da iyi olduğunu sözlerine ekleyen Çebi, şunları söyledi:

" Şuan günde 2-3 daire satıyoruz. Bunların çoğu yeni sıfır daireler. 1+1 dairelerimize de ilgi var. Bu ay 100 konutun satışını bekliyoruz. Şuan iskanı dahil bitmiş satışa hazır 200 civarında evimiz mevcut. Şimdi hedefimiz kentsel dönüşüm olan Adatepe mahallesine vereceğiz. 8 yıldan beri orada inşaata başlayamadık. Bundan dolayı hem biz hem de mal sahipleri mağdur. Onla ilgili mahkemeler devam ediyor. İnşallah 2-3 ay içinde oraya başlayacağız ve bütün gücümüzü oraya sarf edeceğiz." - KARABÜK

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşadamı Adnan Çebi: ' Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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