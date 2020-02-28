İşadamı Akcan'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşadamı Akcan'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

İşadamı Akcan'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İşadamı Akcan'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı dileyen Akcan, "Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:55 Kaynak: İHA
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