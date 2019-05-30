Son Dakika Haberleri: İşadamı Akcan'dan Kadir Gecesi mesajı
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İşadamı Akcan'dan Kadir Gecesi mesajı

8 dakika önce

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Akcan'dan Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Adıyaman Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Adnan Akcan mesajında, Kadir Gecesinin, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu vurguladı.

Akcan, "Bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün halkımız bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine girecek, yoksullarla, mağdurlarla, mazlumlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde olacaklardır. Bu düşünce ve duygularla Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:59 Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Kadir Gecesi, Güncel
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