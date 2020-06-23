İşadamı Arda Fırat İYİ Parti yönetiminde - Son Dakika

İşadamı Arda Fırat İYİ Parti yönetiminde

İyi Parti İzmir İl Kongresi'nde seçime tek aday olarak giren Hüsmen Kırkpınar yeniden başkanlığa getirildi.

İyi Parti İzmir İl Kongresi'nde seçime tek aday olarak giren Hüsmen Kırkpınar yeniden başkanlığa getirildi. Lojistik sektörünün önde gelen firmalarında FGL Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Arda Fırat da, 60 kişilik yönetim kurulu içinde yer aldı.

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Divan başkanlığını İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin yaptığı İyi Parti İzmir İl Kongresi, korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemlerle tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. 2.si yapılan kongreye sadece oy kullanacak delegeler alınırken, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Hüsmen Kırkpınar, kullanılan 473 oyun 461'ini alarak güven tazeledi.


Kırkpınar'ın 60 kişilik yönetim kurulunda ise birçok yeni ve genç isimler dikkat çekti. İzmirli genç işadamı Arda Fırat da, yeni yönetimde kendine yer buldu. Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Fırat Global Lojistik'in (FGL) sahibi Arda Fırat, bir süre önce üye olarak siyasete adım attığı İyi Parti'de bu kez yönetim kademesinde görev alarak siyasete iyice ısındığını gösterdi.


Yönetim kuruluna seçildikten sonra açıklama yapan Arda Fırat, siyasi fikirlerine uygun bulduğu İyi Parti'de siyaset yapma kararı verdiğini belirtti. Yönetim kurulunda yer alarak hizmet noktasında çıtayı daha yukarı taşımak istediğini ifade eden Fırat, "Siyasete adım atarken hem İzmir'e, hem ülkeme hizmet etme düşüncesindeydim. Üye olarak girdiğim İyi Parti'de yönetim kurulunda yer almam benim için gurur verici oldu. Şimdi sorumluluğum daha da arttı. Başkanımız bizlere ne görev verirse seve seve yapmaya hazırız" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:27 Kaynak: İHA

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