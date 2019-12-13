İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika

İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi

6 saat önce

İşadamı Sezai Çanakçı Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldiBülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Devrek Kampusu konferans salonunda "Sanayi ve Üniversite Buluşması" kapsamında öğrenciler Çanakçılar Yapı Malzemeleri A.Ş.

İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi, System.String[]

İşadamı Sezai Çanakçı Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi


Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Devrek Kampusu konferans salonunda "Sanayi ve Üniversite Buluşması" kapsamında öğrenciler Çanakçılar Yapı Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı ile bir araya geldi. Devrek Kampusu Konferans Salonunda üniversite öğrencileri ile girişimcilik üzerine bir söyleşi gerçekleştiren İşadamı Sezai Çanakçı iş hayatından örnekler vererek, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştığını öğrenciler ile paylaştı. Girişimciliğin ülke ekonomisi açısından önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sezai Çanakçı," Çağımız bilgi çağı ve bilgiye ulaşmak eskiye oranla daha kolay gençlerin başarıyı yakalayabilmeleri için her gün kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerek. Kolay yoldan para kazanılamaz kazanılabilse bile bunun bir değeri yoktur. Başarı asla bir anda elde edilemez. Hedefleriniz doğrultusunda her gün bir tuğla koyarak yola devam edebilirsiniz. Bu açıdan bizim başarımızın sırrı devamlılık ve disiplindir. İşletmelerde kuruluş aşamasında büyük zorluklar yaşanmakta ve bu zorlukları aşmadaki en büyük faktör çok çalışmaktan geçmektedir. Başarının yüzde onu şans ise yüzde 90'ı çalışmaktır. Küçük detayları ve ayrıntıları iyi analiz etmek ve ufak görülebilecek problemleri çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Örneğin Çanakçılar Yapı Malzemeleri 1981 yılında kurulduğunda, bizler karşılaştığımız ufak problemleri çözüme kavuşturamasaydık belki de şuan bölgemizde böyle bir firma asla olmayacaktı" diye konuştu Gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler yakın ilgi gösterirken, söyleşi soru cevap şeklinde devam etti.


İş adamı Sezai Çanakcı'ya söyleyişe olan katkılarından dolayı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ZONGULDAK

Çanakçı, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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