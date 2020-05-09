İşadamı, Cide Kaymakamlığına 10 bin adet maske desteği sağladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde faaliyet gösteren ABA Makinesinin sahibi işadamı Ömer Savdıç, Cide Kaymakamlığına 10 bin adet maske desteğinde bulundu.



Cide'de faaliyet gösteren ABA Makinenin sahibi Ömer Savdıç, Cide Halk Eğitim Merkezine sanayi tipi dikiş makinesi ile Cide Kaymakamlığına 10 bin adet maske hediye etti. Cide Kaymakamlığı tarafından maskeler, ücretsiz vatandaşlara dağıtılacak.



Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, işadamı Ömer Savdıç'a teşekkür ederek, "Kaymakamlığımız öncülüğünde Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz geçtiğimiz ay maske üretimine başlamıştı. Bu konudaki çalışmaya destek olmak için Cideli işadamı Sayın Ömer Savdıç, Cide Halk Eğitim Merkezimize sanayi tipi dikiş makinesi bağışı yaptı. Ayrıca 10 bin adet maske desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Dikiş makinesinin özellikle maske üretimine büyük destek sağlayacağını söyleyen Kaymakam Açıkgöz, "Dikiş makinesi desteği maske üretimimize çok büyük bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde maske kullanımı ve ihtiyacının büyük önem arz edecek. İş adamımız Sayın Ömer Savdıç'a bu önemli destek için ilçemiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.



Kaymakam Açıkgöz, "Üretilen maskeler, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam etmekte olup köylerimizin üçte birine maske ve dezenfektanları ulaştırılmıştır. Hafta sonu dahil çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah en hızlı şekilde köylerimizde yaşayan 11 bin vatandaşımızın tamamına beşli paketler şeklinde hazırlanan maskeleri ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU