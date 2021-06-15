Üye Girişi
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika

İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı

15.06.2021 13:43
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı, System.String[]

Denizli'de sağlık sektöründe önemli yatırımları bulunan ve adından sıklıkla söz ettiren Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz'de turizm yatırımı yaptı.

Denizli'de sağlık sektöründe önemli yatırımları bulunan ve adından sıklıkla söz ettiren Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz'de turizm yatırımı yaptı. Dr. Murat Çelik'in ortağı olduğu dünyaca ünlü Club Hotel Meri, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Dr. Çelik, "Dünya'da tek olan Ölüdeniz'de, dünyada tek olan bir tesisi hayata geçirdiklerini belirterek, "Tatilcileri eşsiz denizi, mükemmel doğası olan tesisimize davet ediyoruz" dedi.

Denizli'de sağlık sektöründe yatırımları bulunan başarılı işadamı Dr. Murat Çelik, turizm sektörüne de el atarak Fethiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz'de faaliyet gösteren Club Hotel Meri'yi geçtiğimiz aylarda ortak oldu. Aynı zamanda Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Murat Çelik, bölgenin önemli turizm işletmelerinden biri olan tesisi 2021 yaz sezonuna hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ölüdeniz'in kalbinde yer alan, doğa ile iç içe yapısıyla sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri Club Hotel Meri'ye beklediklerini ifade eden Dr. Çelik, hoteli sağlık turizmi açısından da değerlendirebileceklerini ifade etti.

"Doğa ile iç içe huzurlu bir tatil arayanların adresiyiz"

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve bu yılki hazırlıklarını tamamlayarak ilk misafirlerini ağırladıklarını belirten Dr. Çelik, "En güzel yerlerden birisi burası ve Dünya'da başka Ölüdeniz yok. Coğrafyamız çok güzel, misafirlerimiz özellikle doğa ile iç içe huzurlu bir tatili burada yapabilirler. Yılın her mevsimi burada konaklayabilir, aradıkları huzurlu bir tatili burada bulabilirler. Kış turizmi açısından da burayı değerlendireceğiz. Burada ayrıca sağlık turizmi hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Tesisimizde doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistler bulundurmayı hedefliyoruz. Avrupa'dan insanlar gelecek, tatillerini yapacaklar, bu tatilde iyi zaman geçirmeleri için onlara sunduğumuz hizmetin kalitesini arttıracağız. Bildiğiniz gibi Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Cerrahi Hastanesi'nde 400 kişi çalışıyor, yakında fizik tedavi ağırlıklı bir klinik açacağız. Orada da en az 150 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu ay itibariyle Club Hotel Meri'de de çalışanların sayısını arttırıyor, herkesin iş sahibi olması için uğraşıyor, ülke istihdamına katkı sağlıyoruz "dedi.

"Dr. Murat Çelik ile ortak olduktan sonra vizyonumuz daha da genişledi"

Club Hotel Meri'nin bölgedeki ilk tesislerden biri olduğunu ve son olarak 2019 yılında bütünüyle yenilendiğini belirten hotelin ortağı Alper Konakçı, bölgenin doğal sit alanı olmasından kaynaklı dış mimaride değişiklik yapmadıklarını söyledi. Yıllardan beri devamlı misafirlerinin Club Hotel Meri'yi kendi evi gibi gördüklerini belirterek, yerli ve yabancı birçok misafire Ölüdeniz'in kalbinde ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

İlerleyen dönemlerde yine bölgeye çeşitli proje yatırımı yapacaklarını anlatan Konakçı, "Aynı zamanda doğal sit alanında olduğumuz için yapısal değişiklik yapmadık komple altyapımızı, plajımızı, odalarımızı, restoranımızı yenileyerek sezona açtık. Dr. Murat Çelik ile ortak olduktan sonra Club Hotel Meri olarak vizyonumuz daha da genişledi. Oteli sağlık turizmine açmaya başlayacağız onun da çalışmalarına başladık. İki Denizlili olarak Dr. Murat Çelik ile beraber çeşitli projelerimiz ve yatırımlarımız devam edecek" dedi.

"Club Hotel Meri, güvenli turizm sertifikasına ve mavi bayrağa sahip"

Yaşanan pandemi sürecine göre de tesisi en iyi şekilde hazırladıklarını anlatan Konakçı, tesisin güveli otel sertifikasına sahip olduğunu kaydetti. Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk 10 otelden biri olduklarını dile getiren Konakçı, "Mevzuata uyarak tüm koşulları yerine getiriyoruz. Bu yıl yerli turistlerin yılı olacak. Bizim için değişiklik yok, çünkü yıllardan beri devamlı gelen yerli misafirlerimiz var. Ayrıca Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın kriterlerine sahip plaj ve marinalara verdiği mavi bayrağa sahip 436 plajdan biri. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne 11, Ölüdeniz Su Dünyası'na ise yalnızca 8 kilometre uzaklıkta. Ölüdeniz'in 30 yıllık köklü hotellerinden biri" diye konuştu. - DENİZLİ

İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı
İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı

Murat Çelik, Ölüdeniz, Denizli, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı 13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti

Son Dakika Haberleri
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşadamı Dr. Murat Çelik'in Ölüdeniz'de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement