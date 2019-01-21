Son Dakika Haberleri: İşadamı Dünemez, Sultangazispor Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

İşadamı Dünemez, Sultangazispor Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

1 saat önce

Fatih Belediyesi meclis üyesi aday adayı, işadamı Fatih Dünemez, Conax Sultangazispor Yönetim Kurulu üyesi oldu.

İşadamı Dünemez, Sultangazispor Yönetim Kurulu Üyesi Oldu, System.String[]
Fatih Belediyesi meclis üyesi aday adayı, işadamı Fatih Dünemez, Conax Sultangazispor Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Sultangazispor Kulüp Başkanı Fırat Karabalık'ın daveti üzerine yönetim kuruluna katılan, AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Dünemez, "Fatih'te aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyorum. Spor dünyasına da ilgi duyuyordum. Başkan Karabalık'ın daveti üzerine Sultangazi'nin gururu Conax Sultangazispor'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. Sultangazililer ile birlikte takımımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum. Kulübümüz tarafından verilen tüm vazifeleri layıkıyla yerine getirip Sultangazililerin takdirini kazanacağız. Takımımızın ikinci yarıda başarı elde etmesi için de mücadelemiz başladı. Umarım güzel işler yaparak, başarılı çalışmalara imza atarız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

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