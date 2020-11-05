İşadamı Gürsoy'dan Adıyaman 1954 Spor'a destek - Son Dakika

MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Sadık Gürsoy, 'Bilet al, takımına sahip çık' kampanyasına katılarak Adıyaman 1954 Spor'a destek oldu.

TFF 3. Ligi 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor için başlatılan 'Bilet al, takımına sahip çık' kampanyasına katılan İşadamı Sadık Gürsoy, bin adet bilet aldı. Adıyaman 1954spor'a destek olmak için kampanyaya dahil olduğunu vurgulayan İşadamı Gürsoy, "Öncelikle taraftar gruplarımızın başlatmış olduğu bu anlamlı kampanyaya kamuoyu önünde kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bir Adıyaman sevdalısı bir Adıyaman 1954spor için bir miktar hatıra bileti satın aldık. Burada ki amacımız hem takımımıza ufakta olsa bir destek sağlamak hem de bu hatıra biletini almak isteyip alamayan genç kardeşlerimizin adına bir destek te bulunduk. Ben bir kez daha bu kampanyaya öncelik eden Adıyaman 1954spor taraftar gruplarına teşekkür ediyor ve Adıyaman 1954sporumuz şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN