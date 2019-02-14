Son Dakika Haberleri: İşadamı Kardeşlere Fetö'den 7'şer Buçuk Yıl Hapis

İşadamı Kardeşlere Fetö'den 7'şer Buçuk Yıl Hapis

27 dakika önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne kurban ve himmet bağışı, sohbet toplantılarına katıldıkları iddiası gibi suçlardan tutuksuz yargılanan iki iş adamı kardeşe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İşadamı Kardeşlere Fetö'den 7'şer Buçuk Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne kurban ve himmet bağışı, sohbet toplantılarına katıldıkları iddiası gibi suçlardan tutuksuz yargılanan iki iş adamı kardeşe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuksuz yargılanan işadamı kardeşler M.H. ve M.H. ile avukatları hazır bulundu.

Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne kurban ve himmet bağışı iddiaları, sohbet toplantılarına katıldıkları iddiası, terör hattına ihbarlar nedeniyle haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan işadamı kardeşlerden M.H., mahkemede "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" derken, diğer kardeşi M. H. ise "Üzerime atılı iftiraları kabul etmiyorum. Böyle bir hain terör örgütü ile irtibatım yoktur ve olmamıştır" diye konuştu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan tutuksuz sanık kardeşler beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklar M.H. ve M.H.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, infazın kesinleşinceye kadar sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

-İşadamının oğluna da ceza

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada yargılanan ve işadamı M.H.'nin oğlu olan A.H. de 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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