Son Dakika Haberleri: İşadamı Kediyi Sopayla Dövdü; Dehşet Anları Kamerada

İşadamı Kediyi Sopayla Dövdü; Dehşet Anları Kamerada

1 saat önce

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHABahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşadamı Kediyi Sopayla Dövdü; Dehşet Anları Kamerada, System.String[]
Mehmet AKTARAN/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. 

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası

-İşadamının bir eliyle tuttuğu kediyi sopayla dövmesi

-Kedinin kaçarak kurtulması

-Pencere önünde sıkıştırarak dövmesi

-Çocuğun odaya girmesiyle dayağa ara vermesi

-Çocuğu odadan çıkarıp kapıyı kapatması

-Dayağa devam etmesi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

DHA, Kocasinan, Bahçelievler, 3. Sayfa
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