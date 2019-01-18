İşadamı Kediyi Sopayla Dövdü; Dehşet Anları Kamerada
1 saat önce
BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi. Kocasinan
'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:48 Kaynak: DHA
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