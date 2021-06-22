Konukoğlu'ndan, Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Adil Konukoğlu, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette bir konuşma yapan işadamı Konukoğlu, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok kıymetli işadamı Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu bey bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine hem yaptığı nazik ziyaretten hem de ilimizde devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkanımız ve işadamı Konukoğlu, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.