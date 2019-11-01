Son Dakika Haberleri: İşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu
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İşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu

6 saat önce

AVCILAR'da cipi ile giden işadamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı.

İşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu, System.String[]
AVCILAR'da cipi ile giden işadamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İşadamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
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