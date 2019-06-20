İşadamı Ömer Karadeli'nin mutlu günü
1 saat önce
İşadamı Ömer Karadeli'nin yeğeni Hakkı Karadeli dünya evine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
İşadamı Ömer Karadeli'nin yeğeni Hakkı Karadeli dünya evine girdi.
Dekorasyon ve yalıtım ürünleri üreten Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli'nin yeğeni Hakkı Karadeli, Senem Karacaoğlan
ile hayatını birleştirdi. Çiftin düzenlenen düğününde nikah şahitliğini de yapan Ömer Karadeli, çifte mutluluklar diledi. Genç
çifti mutlu günlerinde ailesi, yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. - KAYSERİ
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