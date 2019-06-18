Son Dakika Haberleri: İşadamı Sait Ağaoğlu toprağa verildi
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İşadamı Sait Ağaoğlu toprağa verildi

2 saat önce

Yaşamını yitiren Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu (85) toprağa verildi.

İşadamı Sait Ağaoğlu toprağa verildi, System.String[]
Yaşamını yitiren Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu (85) toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı dün yaşamını yitiren Ağaoğlu için Ulu Cami'de öğleyin cenaze namazı kılındı.
Ağaoğlu'nun cenazesi daha sonra Şehitler mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal iş adamları ve yakınları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Ağaoğlu Şirketler Grubu, Uşak, Güncel
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