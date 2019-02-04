İşadamı Yaşar Baş, Köşk'te DP'den Aday Oldu
1 saat önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde seçimlere 2 aydan daha az bir zaman kala siyasi dengeler değişmeye başladı.
Aydın
'ın Köşk
ilçesinde seçimlere 2 aydan daha az bir zaman kala siyasi dengeler değişmeye başladı. Daha önce AK Parti'den aday adayı olan işadamı Yaşar Baş
, partisinden istifa ederek DP'den aday oldu. Yaşar Baş'ın adaylığı ile birlikte 31 Mart seçimlerinde Köşk ilçesinde AK Parti'den Nuri Güler
, İyi Parti'den Veli Tuna, Demokrat Parti
'den de Yaşar Baş seçimlere girecek.
"Sevdam koltuk değil Köşk"
Mevcut adayların ilçenin eksiklerini bilmediğini düşündüğünü ve halkın ısrarı üzerine aday olduğunu belirten Belediye Başkan adayı Yaşar Baş, "Doğup büyüdüğüm 45 yıldır ekmeğini yiyip suyunu içtiğim Köşk ilçemize hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Bizim sevdamız koltuk değil Köşk ilçemiz. Halkımız AK Parti'den aday olmamı çok istedi ancak olmadı. Yine halkımızın isteği ile DP'den aday olduk. Köşk ilçemizin 24'ü köy, 4'ü merkezde olmak üzere 28 mahallesi var. Hepsinin de sorun ve taleplerini biliyorum. İlçeme en iyi hizmeti siyaset yoluyla yapabileceğimi düşündüğüm için aday oldum. Köşk'ün kaybedecek bir beş yılı daha yok" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:42 Kaynak: İHA
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