İşadamları korona virüs sonrası ekonomide yükseliş bekliyor - Son Dakika

İşadamları korona virüs sonrası ekonomide yükseliş bekliyor

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Behlül Murat Maral, korona virüs salgınının ekonomiye ve iş dünyasına yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşadamları korona virüs sonrası ekonomide yükseliş bekliyor, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Behlül Murat Maral, korona virüs salgınının ekonomiye ve iş dünyasına yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.


Korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Behlül Murat Maral, "Bu süreçte kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız bu sürecin kahramanlarıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve tüm kamu çalışanlarına bu zor süreçte verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.


Korona virüs salgınının tüm dünya ekonomisi üzerinde benzer etkiler yaptığını, Türkiye ekonomisinin de finansal piyasalar, dış ticaret ve iç talep olmak üzere üç farklı kanaldan etkilendiğini anlatan Maral, "Bu yıl hem turizm hem de ihracat gelirlerinde gerileme görülmesi normaldir. Diğer taraftan iç talepte bir daralma yaşanıyor. Mecburi olarak çok doğru bir kararla, pek çok sektör hizmetlerini salgının yayılım hızını azaltmak için durdurdu. Uluslararası kurumlarla iş birliğine, her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Küresel finansal risklerle mücadele uluslararası iş birliği içerisinde yürütülmeli. Bu amaçla pek çok uluslararası kurum şimdiden önemli fonlar ayırdı" ifadelerini kullandı.


Pandeminin ardından hem turizm alanında, hem de ihracat alanında patlama yaşanabileceğini ifade eden Maral, "Buna hepimiz hazır olmalıyız. Ne olduk, şu anda nasılız gibi düşünceler yerine, pandemiden sonrasına iyi hazırlık yapmalıyız" şeklinde konuştu. Devletin bu zor süreçte milletine, esnafına ve iş dünyasına destek programları ile işletmelerin devamlılığını sağlamak, mevcut ekonomik yapının korunması için çeşitli destekler verdiğini ifade eden Maral, "Milletimize maddi destek ve neredeyse faizsiz 6 ay ertelemeli 36 aya varan krediler veriliyor. Can suyu oluyor. Tüm dünyada hayatın artık alıştığımız gibi gitmeyeceğini biliyoruz. Dijital teknolojilerin daha da ön plana çıkacağı, zaten hızla dönüşmekte olan dünyada dönüşümün daha da hızlanacağını tahmin etmek zor değil" diye konuştu. - İZMİR

Behlül Murat Maral, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşadamları korona virüs sonrası ekonomide yükseliş bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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