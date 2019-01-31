Son Dakika Haberleri: İşadamlarına Devlet Destekleri Anlatıldı

İşadamlarına Devlet Destekleri Anlatıldı

1 saat önce

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi Ocak ayı toplantısını, İş Geliştirme Merkezi Müdürü Necip Cengil ile Proje ve Kobi Danışmanı Zeki Gülnar'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İşadamlarına Devlet Destekleri Anlatıldı, System.String[]
Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi Ocak ayı toplantısını, İş Geliştirme Merkezi Müdürü Necip Cengil ile Proje ve Kobi Danışmanı Zeki Gülnar'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, devlet desteklerinin arttığını belirterek, bu noktada üyelerine son dönemle yapılan değişiklikler ve desteklerin anlatılması noktasında bu tür bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İŞGEM Müdürü Necip Cengil ise, konuşmasında kurum olarak faaliyetlerinden bahsederek devlet desteklerinin önemini dile getirdi. Cengil, Malatya İŞGEM olarak, işadamları ile birlikte çalışabileceklerini ve başarılı projeler yapabileceklerini söyledi.

İŞGEM Projeler ve Kobi Danışmanı Zeki Gülnar ise destekler ile ilgili bilgiler verdi. Gülnar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK'nın 2019 yılı başlangıcında çıkaracağı destekleri ile KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı ve İş-Kur'un da vereceği destekleri anlattı. Üyelerden gelen soruları da yanıtlayan Gülnar, projelerini belirleyen girişimcileri Malatya İŞGEM'e davet etti.

Toplantı sonunda ise ASRİAD Şube Başkanı Özel, Cengil 'e Asır Suresi plaketi taktim etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Necip Cengil, Gülnar, Malatya, Ekonomi
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