İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı

6 saat önce

Malatya'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen programla iş adamlarına kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulaması konusunda bilgiler verildi.

İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı, System.String[]

Malatya'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen programla iş adamlarına kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulaması konusunda bilgiler verildi.


MÜSİAD Malatya Şubesi salonunda düzenlenen toplantıya, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik ilişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin ve MÜSİAD üyeleri katıldı. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, açılış konuşmasında dernek olarak yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler vererek, etkinlik ve çalışmaları üyelerin taleplerine göre şekillendirdiklerini kaydetti.


Programda Avukat Özcan Çetin, Avukat Arabulucu Ramazan Kaya, Stajyer Avukat Sevim Özberber, kişisel verileri koruma kanununun ticari hayatta veri sorumlusuna getirdiği yükümlülükler, kanunun İş hukuku boyutuyla şirketlere etkisi, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) hakkında bilgiler sundular.


Konuşmacılar, VERBİS'e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için son tarihin 31 Aralık 2019 olduğunu hatırlatarak, aksi takdirde yüksek miktarda idari para cezaları ile karşılaşılabilecekleri uyarısında bulundular. İşleri sebebiyle çalışanlarının, iştirakçilerinin ve müşterilerinin verilerini kaydetmek durumunda kalan şirketlerin veri sorumlusu olduklarını hatırlatan konuşmacılar, bu sorumluluğun gereği olan yasal düzenlemelere daha çok riayet etmeleri gerektiği hatırlattı. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda idari para cezası ve ceza-i yaptırımların uygulanabileceği belirtilen toplantıda, ayrıca kişisel verisi ihlal edilen ilgili kişilerinde tazminat haklarının saklı olduğu söylendi. - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı
Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
18:14 Google'dan 20'den fazla ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi
17:10 Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]