Son Dakika Haberleri: ISAF 2019 kapılarını açtı
Son Dakika Ekonomi ISAF 2019 kapılarını açtı

ISAF 2019 kapılarını açtı

59 dakika önce

Güvenlik, iş güvenliği, yangın, akıllı bina ve siber güvenlik sektörleri en güncel ürünler görücüye çıktı.

ISAF 2019 kapılarını açtı, System.String[]

Güvenlik, iş güvenliği, yangın, akıllı bina ve siber güvenlik sektörleri en güncel ürünler görücüye çıktı.


Güvenlik, iş güvenliği, yangın, acil durum ve arama kurtarma, akıllı bina ve siber güvenlik sektörlerinin en yeni ürünlerini sergilediği 'ISAF 2019' fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda alarm-güvenlik sistemleri, trafik ve yol çalışma güvenliği, ilk yardım ve sağlık ekipmanları, yüz tanıma sistemli güvenlik kameraları ile ilgili ürünler sergilenmeye başlandı. Bu yıl 23. kez gerçekleşen fuar kapsamında güvenlik, iş güvenliği, yangın, akıllı bina ve siber güvenlik sektörleri en güncel ürünler görücüye çıktı.


Fuarda güvenlik kamerası ürünlerini sergileyen firma yetkilisi Zülfü Benoğlu, "Fuar kapsamında ağırlıklı olarak sivil hayata yönelik güvenlik kameraları sergiliyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre sistemler, ürünler bu fuarda sergileniyor. Kent güvenlik sistemi ile ilgili ürünler sergiliyoruz. Bunun yanında askeri maksatla kullanılan kamera sistemlerimizi sergiliyoruz. Özellikle yeni güvenlik kameralarımız plaka tanıma, yüz tanıma gibi özelliklere sahip. Kent güvenlik sistemlerinde oldukça faydalı oluyor" diye konuştu.


'ISAF 2019' fuarı 17-20 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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