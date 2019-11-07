Son Dakika Haberleri: ISAG2019 başladı
Son Dakika Güncel ISAG2019 başladı

ISAG2019 başladı

6 saat önce

Uydu görüntüleri, akıllı kentler, coğrafi bilgi sistemleri, geomatik alanındaki gelişmelerin ele alınacağı International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019) Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) ev sahipliğinde başladı.

ISAG2019 başladı, System.String[]

Uydu görüntüleri, akıllı kentler, coğrafi bilgi sistemleri, geomatik alanındaki gelişmelerin ele alınacağı International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019) Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) ev sahipliğinde başladı.

Davutpaşa Kampüsü'ndeki Kültür ve Kongre Merkezi düzenlenen sempozyum, 9 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumu Letonya Üniversitesi ile ortak düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Bayram, bilimsel gelişmeler ve çözüm önerilerine ilişkin bildirilerin sunulacağı sempozyuma 25 ülkeden 65 bilim insanının katıldığını dile getirerek, Türkiye'den de 120 bilim insanının görüşlerini aktaracağını söyledi.

Sempozyumda geomatik alanındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla "Uzaktan Algılama", "Fotogrametri", "Akıllı Kentler", "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Geoinformatik" gibi başlıkların yer alacağını ifade eden Bayram, "Sempozyum, küresel ısınma, kentleşme, yeryüzünün modellenmesi, güvenilir bilgi edinme talebinin artması, doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre yönetiminde oluşabilecek çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için uygulanabilecek yenilikçi teknolojilerden ve yaklaşımlardan bilimsel olarak yararlanılması ölçüsünde paylaşım ortamı sunacak ayrıca bu alanda çalışan araştırmacılar için de bilgi alışverişi konusunda yeni fırsatlar sağlayacak." diye konuştu.

"Bilgi ve deneyim paylaşımı karlılık getiren bir süreç"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de Türkiye-Letonya ilişkilerinin çok eskiye dayandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür bilimsel aktivitelerin olması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir. Son 5 yılda Erasmus üzerinden Türkiye'deki üniversitelerden Letonya'ya bin 300 öğrenci geldi. Aynı zamanda Letonya'dan da Türkiye'ye 500 öğrenci geldi. Letonya'da insansız hava aracı endüstrisi gelişmekte ve Türkiye ile de kontak halindeler. Bilginin ve deneyimlerin paylaşılması her iki taraf için de karlılık getiren bir süreçtir."

Türkiye, Letonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ISAG2019 başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]