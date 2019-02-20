İsam'dan Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak Yeni Veri Tabanı

Türk sanat müziği ses ve saz sanatçısı, kanuni, müzik araştırmacısı ve yazar Cüneyd Kosal'a ait nota arşivi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından dijital ortamda erişime açıldı.

Türk sanat müziği ses ve saz sanatçısı, kanuni, müzik araştırmacısı ve yazar Cüneyd Kosal'a ait nota arşivi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından dijital ortamda erişime açıldı.



İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğunun kurucuları arasında yer alan Kosal'ın 65 yıl boyunca bir araya getirdiği müzik arşivi ve kütüphanesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliğinin "Türk Müzik Kültürünün Hafızası" projesi kapsamında 2010 yılında İSAM Kütüphanesine devredilmişti.



Yaklaşık 150 bin eser notası ile en zengin Türk musiki nota arşivlerinden sayılan koleksiyonda, 187 el yazması nota defterinin yanı sıra perakende nota nüshaları bulunuyor.



Arşivin tasnif ve düzenlenmesi sonucunda 50 defterin daha önce yayımlandığı koleksiyondan 57 defter daha elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına açılarak, 5 bin 398 musiki eserinin notalarını ihtiva eden toplam 107 defterin tasnifi tamamlandı.



Kalan 80 el yazması defter ile perakende nota nüshalarının kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları ise İSAM tarafından devam ediyor.



Nota görsellerinin de dijital ortamda yer aldığı "ktp.isam.org.tr" adresinin ara yüzünde anahtar kelime sorgusunun yanı sıra güfte yazarı, bestekar, makam, form ve usullere göre arama yapılabiliyor.



Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfında sadece ses kayıtları bulunan yüzlerce dini musiki eserini notaya geçirerek, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Kosal'ın koleksiyonundan ayrıca 425 kitap ve dergi, İSAM Kütüphanesinde araştırmacıların kullanımına sunuluyor.

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