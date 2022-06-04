İSAM Kütüphanesi makale veri tabanı güncellendi - Son Dakika
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İSAM Kütüphanesi makale veri tabanı güncellendi

04.06.2022 17:27
İSAM Kütüphanesi makale veri tabanı güncellendi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi tarafından hazırlanan metin erişimli Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı güncellendi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi tarafından hazırlanan metin erişimli Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı güncellendi.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, 124 bin 600 makalenin künyesi ile 102 bin makalenin tam metinlerine ulaşılabilen veri tabanında, makale adı, yazar adı, dil ve eklenme tarihine göre sorgulama yapılabiliyor.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanına "http://icerik.isam.org.tr/" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

İslam Araştırmaları Merkezi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSAM Kütüphanesi makale veri tabanı güncellendi - Son Dakika

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