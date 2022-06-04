İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, 124 bin 600 makalenin künyesi ile 102 bin makalenin tam metinlerine ulaşılabilen veri tabanında, makale adı, yazar adı, dil ve eklenme tarihine göre sorgulama yapılabiliyor.

Kaynak: AA

İslam Araştırmaları Merkezi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSAM Kütüphanesi makale veri tabanı güncellendi - Son Dakika

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