İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı - Son Dakika
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İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı

19.04.2022 16:20
İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu" veri tabanı araştırmaya açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu" veri tabanı araştırmaya açıldı.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, veri tabanı üzerinden katalog bilgilerine erişilebilen 5 bin 255 defter, İSAM Kütüphanesi'nde incelebilecek.

Meşihat Arşivi Defterleri, 16 ve 20'nci yüzyıl arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selase Kadılıkları, Bab-ı Meşihat meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgeliyor.

Kataloğa "http://ktp.isam.org.tr" internet adresinden erişilebilecek.

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İslam Araştırmaları Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSAM, 'Meşihat Arşivi Defter Kataloğu'nu araştırmaya açtı - Son Dakika


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