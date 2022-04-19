İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu" veri tabanı araştırmaya açıldı.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, veri tabanı üzerinden katalog bilgilerine erişilebilen 5 bin 255 defter, İSAM Kütüphanesi'nde incelebilecek.

Meşihat Arşivi Defterleri, 16 ve 20'nci yüzyıl arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selase Kadılıkları, Bab-ı Meşihat meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgeliyor.

Kataloğa "http://ktp.isam.org.tr" internet adresinden erişilebilecek.