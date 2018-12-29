Isana Maske Çeşitleri Deniyoruz. Kağıt Maske Krem Maske Soyulan Maske

Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır.

Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır. Tek başına cilt bakımı değildir. Rutini tamamlar ve cildin sorununa göre seçilerek haftada 2 kez uygulanır. Öncesinde, derinin üzerindeki ölü tabakayı atmak maske içeriğinin daha kuvvetli etki etmesini sağlar. Rossmann aralık 2018 %50 indiriminde satın aldığım maskeleri anlattım. Videoda kullandıklarım:



Isana Aktiv Kohle siyah çay ve elma özlü kağıt maske: Tahriş yatıştırıcı, gözenek temizleyici, antioksidan, nemlendirici



Alterra Aktiv Kohle Organik aloe vera içeren aktif kömür maskesi: Yüzey aktif maddelerle gözenekleri kir ve yağdan arındırır. Leke oluşumuna engel.



Isana Q10 yorgunluk giderici krem maske: Kırışık onarıcı, besleyici



ısana Hydro Booster nemlendirici ve çizgi giderici maske: ince kırışıklar, susuzluk



Isana Peel Off aloe vera ve şeftali özleri içeren arındırıcı soyulan maske: gözenek temizleme ölü hücre temizleme

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