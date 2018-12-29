Isana Maske Çeşitleri Deniyoruz. Kağıt Maske Krem Maske Soyulan Maske
2 saat önce
Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır.
Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır. Tek başına cilt bakımı değildir. Rutini tamamlar ve cildin sorununa göre seçilerek haftada 2 kez uygulanır. Öncesinde, derinin üzerindeki ölü tabakayı atmak maske içeriğinin daha kuvvetli etki etmesini sağlar. Rossmann aralık 2018 %50 indiriminde satın aldığım maskeleri anlattım. Videoda kullandıklarım:
Isana Aktiv Kohle siyah çay ve elma özlü kağıt maske: Tahriş yatıştırıcı, gözenek temizleyici, antioksidan, nemlendirici
Alterra Aktiv Kohle Organik aloe vera içeren aktif kömür maskesi: Yüzey aktif maddelerle gözenekleri kir ve yağdan arındırır. Leke oluşumuna engel.
Isana Q10 yorgunluk giderici krem maske: Kırışık onarıcı, besleyici
ısana Hydro Booster nemlendirici ve çizgi giderici maske: ince kırışıklar, susuzluk
Isana Peel Off aloe vera ve şeftali özleri içeren arındırıcı soyulan maske: gözenek temizleme ölü hücre temizleme
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: Youtube
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