Son Dakika Haberleri: Isana Maske Çeşitleri Deniyoruz. Kağıt Maske Krem Maske Soyulan Maske

Isana Maske Çeşitleri Deniyoruz. Kağıt Maske Krem Maske Soyulan Maske

2 saat önce

Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır.

Maskeler cilt bakımın bir parçasıdır. Tek başına cilt bakımı değildir. Rutini tamamlar ve cildin sorununa göre seçilerek haftada 2 kez uygulanır. Öncesinde, derinin üzerindeki ölü tabakayı atmak maske içeriğinin daha kuvvetli etki etmesini sağlar. Rossmann aralık 2018 %50 indiriminde satın aldığım maskeleri anlattım. Videoda kullandıklarım:

Isana Aktiv Kohle siyah çay ve elma özlü kağıt maske: Tahriş yatıştırıcı, gözenek temizleyici, antioksidan, nemlendirici

Alterra Aktiv Kohle Organik aloe vera içeren aktif kömür maskesi: Yüzey aktif maddelerle gözenekleri kir ve yağdan arındırır. Leke oluşumuna engel.

Isana Q10 yorgunluk giderici krem maske: Kırışık onarıcı, besleyici

ısana Hydro Booster nemlendirici ve çizgi giderici maske: ince kırışıklar, susuzluk

Isana Peel Off aloe vera ve şeftali özleri içeren arındırıcı soyulan maske: gözenek temizleme ölü hücre temizleme

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: Youtube

Cilt Bakımı, Genel
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