İşaret dili anlatımıyla hikaye kitabı çıktı - Son Dakika
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İşaret dili anlatımıyla hikaye kitabı çıktı

6 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar için işaret dili kullanarak, 'Moni ve Bobo' isimli bir hikaye kitabı hazırladı.

İşaret dili anlatımıyla hikaye kitabı çıktı, System.String[]

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar için işaret dili kullanarak, 'Moni ve Bobo' isimli bir hikaye kitabı hazırladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, işaret dili kullanarak 'Moni ve Bobo' isimli bir hikaye kitabı hazırladı.

Çalışmaları 3 ay süren kitap, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik, görsel ağırlıklı ve çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına neden-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlayacak şekilde hazırlandı. İşaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alınarak içeriği oluşturulan 'Moni ve Bobo', tüm sayfalarının 'QR' (Karekod) kod ile desteklenmesi ve bu kod okutulduğunda hikayenin işaret diliyle aktarılması özelliği ile ön plana çıkıyor.

Ailelerin, erken ve okul öncesi dönemdeki çocuklarına kendi dillerinde (işaret diliyle) hikaye anlatmalarına aracılık eden kitap, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu sayede rutin alışkanlıkları çocukları ile birlikte kitap okumak olan aileler, 'Moni ve Bobo' kitabıyla çocuklarının işaret dili ile tanışmalarını sağlamış oluyor.


İstanbul Kültür Üniversitesi, Bobo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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