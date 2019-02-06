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İşaret Dili Eğitim Seminerine İlgi Yoğun Oldu

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nin organize ettiği İşaret Dili Semineri büyük ilgi gördü.

İşaret Dili Eğitim Seminerine İlgi Yoğun Oldu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nin organize ettiği İşaret Dili Semineri büyük ilgi gördü.

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nin organize ettiği İşaret Dili Semineri kültür merkezinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde işaret dili ile İstiklal Marşı okundu, şarkı söylendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan İşaret Dili Eğitmeni ve tercümanı Mesut Yazıcı, esprili yorumlarıyla öğrencilerin ilgisini çekerken, kısaca kendisinden bahsederek işaret dili ve önemi, grameri, ülkeden ülkeye veya yöreden yöreye değişiklik gösterip göstermediği konuları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında ülkemizde işitme engelliler için yapılanlar, sosyal sorumluluk bilinci oluşturma, ülkemizde işaret dili ile ilgili ilk çalışmaların ne zaman yapılmaya başlandığı ve işitme engellilerin hayatımızdaki yeri hakkında bilgiler veren Yazıcı insanların istedikleri taktirde her şeyi yapabileceklerine ve başarabileceklerine vurgu yaparak herkesin işaret dilini öğrenebileceğini belirtti. Yazıcı, engelli bireyler konusunda toplumda 4 çeşit aile olduğunu belirtti.

Anne babanın konuşup çocuğun işitme engelli olmasında problem yaşandığını söyleyen Yazıcı, çocuğun konuşmaya başladığında anne babadan duyduğunu taklit ettiğini dile getirdi. İşitme engelli çocuğun ise görerek taklit ettiğini belirten Yazıcı, çocuğun göre göre aslında işaret dilini öğrendiğini ifade etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

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