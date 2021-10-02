Üye Girişi
İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak - Son Dakika

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak

02.10.2021 14:24

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak Ağrı'da işitme engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif olmasını ve onlarla birebir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personellerine işaret...

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak

AĞRI - Ağrı'da işitme engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif olmasını ve onlarla birebir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün SERKA desteği ve İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliği ile kentte bulunan kurumlarda görev yapan personellere, işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitimi veriliyor. 2 hafta süren eğitim programı ile temel işaret eğitimi alan personeller, kurs bitiminin ardından basit düzeyde çeviriler yaparak, işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet sağlayıp aynı zamanda onların toplum içindeki ihtiyaçların giderilmesini sağlayabilecek düzeye geliyor. İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından görevlendirilen İşitme Engelliler Öğretmeni tarafından eğitim alan personeller, şarkılar eşliğinde öğrendikleri işaret dilini faydalı bir şekilde kullanmanın heyecanını yaşıyor.

"Engellilerimizin karşılaştıkları zorlukları giderme manasında önemli bir adım olarak görüyorum"

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, hayata geçirilen bu projenin kendileri için büyük bir önem taşıdığını ve kurs bitiminin ardından işitme engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğini vurgulayarak, "Ağrı'da, bugüne kadar hiçbir idarenin ya da kurumun yapmadığı bir proje ile işaret dili eğitimi veriyoruz. Projeyi SERKA'dan geçirip ildeki tüm kurumlara resmi yazı ile yaptığımız davet ile kurumlardan katılımı ve kendi bünyemizdeki sosyal hizmetlerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla kurumumuzun konferans salonunda muazzam bir işaret dili eğitimi gerçekleşiyor. Yarım saatlik bir dilime ben de katıldım ve gerçekten inanılmaz keyif aldım. Hem bir dil öğrenmenin lezzeti ve keyfi hem de gerçekten engelliye sahip çıkması gereken bir kurumun yetkilisi olarak ilimizdeki bütün kurumlardan gelen işitme engelli vatandaşların konuşabilecekleri birilerinin olması, onlara tercümanlık edecek birilerinin olması bizi ciddi manada heyecanlandırıyor. Engellilerimizin karşılaştıkları zorlukları giderme manasında önemli bir adım olarak görüyorum. Bütün ili etkileyecek bir proje ve çalışma. Dolayısıyla burada hem üniversitemize hem de SERKA'ya bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Alan Çalışmalarımızın büyük bir kısmını bu işe verdiğimiz ehemmiyetten kaynaklı bu iki haftalık süreç içerisinde dondurduk." İfadelerine yer verdi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan ve kurumlardan gelen personellere 2 hafta boyunca işaret dili eğitimi veren Zehra Keşci, "Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığının Ağrı İl Müdürlüğü ve SERKA desteği ile birlikte üniversitemizin iş birliği ile bir proje hazırlandı ve bizde bu projenin teknik desteğini ve eğitimini sağlıyoruz. Yaklaşık 50 tane kursiyerimiz var ve bu kursiyerler temel işaret dili eğitimini aldılar. Basit düzeyde çeviriler yapmaya başladılar. Bu projenin amacı hem Aile Sosyal Politikalar bünyesinde hem de diğer kuruluşlar kapsamında görev yapan personelin işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet sunması ve onların toplum içerisindeki ihtiyaçlarının ve haytalarının kolaylaştırılmasını sağlaması." Şeklinde konuştu.

Doğubayazıt Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Aslıhan Gündüz, işaret dili eğitimi sayesinde birebir görüşmelerde tercümana gerek duymayacaklarını belirterek, "İşaret dili eğitimini almak bizim için çok faydalı olmuş oldu. Bu sayede birebir görüşmelerde rahatlıkla çeviri yapabilmemizi sağlayacak faydalı bir eğitim oldu. Hocamızın bu alandaki bilgileri çok değerliydi. Kendisi bu konuyu çok iyi bilmesinin dışında yüksek oranda pedagojik bilgiye sahip bir hoca olduğu için öğretirken de bir o kadar faydalı ve kaliteli bir eğitim oldu bizim için." dedi.

İşKur'da görev yapan Vahide Öztürk ise, "Kursa katılamamızın temel sebebi bizimle beraber iş yapan engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmaktı. Gerçekten bu kurs bittikten sonra hiçbir engele takılmadan iletişim sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bu kursu sağlayan kurumumuza ve eğitimi veren hocamıza çok teşekkür ediyorum. " sözlerini kullandı.

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak
İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak
İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak
İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak

Engelli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler 14:13 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu 14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi 13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı 10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı

Son Dakika Haberleri
14:15 Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok
14:12 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler
14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
13:46 Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var
13:44 Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na tepki gösterdi: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
13:44 Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor
13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi
12:54 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok         
14:15
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 14:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement