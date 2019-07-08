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İşaret dili eğitimlerine ilgi büyük

1 saat önce

Engellilere yönelik çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek aldığı yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği "işaret dili" kurslarına ilgi artarak devam ediyor.

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Engellilere yönelik çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek aldığı yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği "işaret dili" kurslarına ilgi artarak devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde yaz dönemi kurs ve eğitimleri aralıksız devam ediyor. Engellilere yönelik çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek aldığı yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesinin Çankaya Evleri'nde ücretsiz olarak verdiği "işaret dili" kurslarına ilgi de artarak sürüyor. 4 aylık üç dönem halinde verilen kurslarda 500'den fazla Çankayalı işaret dili eğitimini tamamlarken, yaz döneminde de Çankaya Evleri'ndeki sınıflar her yaştan öğrenciyle doldu. İşitme engelli bireylerin hayatın her alanında işaret dilini bilen insan sayısının azlığından ötürü yaşadığı sıkıntıları azaltmak için açılan işaret dili kurslarında farkındalık oluşturarak, bu dili bilen insan sayısını arttırmak hedefleniyor.

Çankaya Evleri'nde ilçe sakinlerinin huzuru için birçok projeye imza atıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlçe genelinde açtığımız 28 Çankaya Evi'nde vatandaşların zamanlarını dolu dolu geçirmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda işaret dili eğitimi gibi çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşların Çankaya Evleri'ne göstermiş olduğu yoğun ilgi belli ediyor ki Çankaya Evlerimiz ilçemizde çok şeyi değiştirdi. Çankaya için Çankayalılar için aralıksız hizmet üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Türkiye, Çankaya, Güncel
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