İşaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdiler - Son Dakika

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İşaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdiler
6 saat önce
Tekirdağ'da halk eğitim kursu öğrencileri ve aileleri, hazırladıkları videoda vatandaşlara işaret diliyle 'Evde Kal' mesajı verdi.
Tekirdağ'da halk eğitim kursu öğrencileri ve aileleri, hazırladıkları videoda vatandaşlara işaret diliyle 'Evde Kal' mesajı verdi.
Kapaklı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursu öğrencileri, alkışlanacak bir projeye imza attı. Kursiyerler ve velileri tarafından hazırlanan videoda, vatandaşlara işaret dili ile müzik eşliğinde 'Evde Kal' mesajı verildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:14 Kaynak: İHA
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