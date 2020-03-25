İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı - Son Dakika

İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı

6 saat önce

İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı Tokat'ın Turhal ilçesinde işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 altın kural hayati önem taşıyor. Bu önlemlere işaret dili ile destek olmak isteyen gönüllü vatandaşların katılımı sosyal farkındalık oluşturuldu. Turhal Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan vatandaşlar evlerinde işaret dili ile kuralları anlatarak cep telefonuna kaydetti. Çekilen videolara birleştirilerek klip haline getirildi.

Turhal Gençlik Merkezi Müdürü Kayhan Bulut, ülkenin içerisinde bulunduğu korona virüs salgınına karşı sorumluluklarını yerine getirmek adına çalışma yaptıklarını söyledi. Gençlik Merkezinde yürütülen işaret dili kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiklerini ifade eden Bulut, "Kursa katılan vatandaşlarımız belirli bir aşama kaydetmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunmak için 14 kural yayınlandı. Bu kuralların her birini birini kursiyerlerimiz evlerinde cep telefonlar ile çekim yaparak bize gönderdiler. Bizde gönderilen videoları birleştirdik. Ülkemizde korona virüse karşı alınan tedbirlere bir katkımız olsun diyerek böyle bir çalışma yaptık" dedi.

İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Turhal, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:02 Kaynak: İHA

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