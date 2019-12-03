Son Dakika Haberleri: İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu
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İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu yayımladı.

İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu yayımladı. Yaklaşık 3 dakikalık videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi.


Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde açılan işaret dili kursunda eğitim veren Büşra Çamyar ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık videosu hazırladı. Videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi. Videonun sonunda 'En büyük engel sevgisizliktir' diyen kursiyerler 'Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele' dedi. - TEKİRDAĞ

Dünya Engelliler Günü, Çerkezköy, Tekirdağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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