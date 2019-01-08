Son Dakika Haberleri: İşaret Dili Öğrendi, Ailesine Tercüman Oldu

İşaret Dili Öğrendi, Ailesine Tercüman Oldu

38 dakika önce

İşaret dili öğrendi, ailesine tercüman olduKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan işaret dili kursu ilgi görüyor.

İşaret dili öğrendi, ailesine tercüman oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan işaret dili kursu ilgi görüyor. 120 saat süreli işaret dili kursunda, gündüz 22, akşam 17, kursiyer olmak üzere, 2 erkek 37 bayandan oluşan toplam 37 kişi kayıtlı bulunuyor.
İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Nazife Çakmak (23), işaret dili kursunun işitme engelli vatandaşlar ve toplumda iletişim açısından çok önemli ve gerekli olduğunu belirtti.
Çakmak, "İşitme engelli bireylerle etkin iletişimdeki en önemli adım, öncelikle doğru bilgi edinmektir. Çünkü işaret dili bağlamında ülkemizde bazı sıkıntılar oluşmaktadır. Doğru bilgi için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze başvuruda bulunan bireylerimiz, buradan çıkıp eğitimlerini tamamladıktan sonra etkin bir şekilde temel işaret dili eğitimi alarak, işitme engelli bireylere daha sağlıklı bir şekilde yararlı olabilmeleri için burada bulunuyorlar. Kursiyerlerimiz arasında, ailesinde işitme engelli bireyler bulunanlar da var. Bilgilerini belgeye aktarmak ve bunu daha sonraki yaşamında kullanabilmek adına ve komşularıyla iletişim kurabilmek için burada bulunuyorlar " dedi.
İşaret dili öğrenerek ailesine tercüman olan Melek Vardal, "Biz 5 kız 1 oğlan olmak üzere 6 kardeşiz, üçümüz konuşuyoruz, diğer 3 kardeşim konuşamıyor, annem konuşuyor, babam konuşamıyor. Ben kardeşlerimin en küçüğüyüm ve babamın sağ koluydum ve tüm tercümanlığını ben yapıyordum. Onların sosyal hayattaki zorluklarını birlikte yaşadık. Ancak engelli olan ailemin içinde kendimi yetiştirdim. Ben, kardeşlerimin ve babamın hem dili hem kulağı olmak için bu kursa katıldım" diye konuştu.
İşaret dili kursiyeri öğretmen Meliha Ural, " İşaret dili kursuna, Üniversiteden mezun olduktan sonra, öğrencilerime daha faydalı olmak için buradayım. Engelli öğrencilerin bulunduğu bir ortamda görev alırsam, onlara yardımcı olabilmek ve toplumumuzda farkındalık yaratabilmek için bu kursa katıldım. Bedensel engelli olanları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ama, işitemeyen, konuşamayan arkadaşlarımızı görmüyoruz. Bunlar için farkındalık oluşturmak, topluma daha yararlı olabilmek, aldığım eğitimle öğretmenlik mesleğimi yeterince yerine getirebilmek ve tüm farklı öğrencilerimize yardımcı olabilmek için işaret dili kursuna katıldım" dedi.
İşaret dili kursiyerleri sessiz alkış işaret diliyle, tüm işitme engelli vatandaşları alkışladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Yerel
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