İşaret Dili Sınıfı Öğretmen ve Öğrencileri Kitap Bağışında Bulundu

Adapazarı İşitme Engelliler İşaret Dili Sınıfı Öğretmeni ve öğrencileri topladıkları kitapları işitme engelliler derneğine giderek bağışta bulundu.

Adapazarı İşitme Engelliler İşaret Dili Sınıfı Öğretmeni ve öğrencileri topladıkları kitapları işitme engelliler derneğine giderek bağışta bulundu.



Adapazarı İşitme Engelliler İşaret Dili Sınıfı Öğretmeni Melike Çatak ve öğrencileri kendi aralarında topladıkları kitapları ve kırtasiye gereçlerini İşitme Engelliler Derneğine götürerek bağışta bulundu. Öğrenciler, İşitme Engelliler Derneğinde dernek başkanın rahatsız olması nedeni ile dernek üyesi Volkan Kahırlı'ya ve Fatih Çakmak'a kitap ve defter ve bir adet çiçek hediye etti. İşaret dili öğretmeni Melike Çatak ziyarette yaptığı açıklamada, "Amacımız işitme engelliler derneğinde bir kütüphane oluşturmak. Çünkü işitme engelliler en çok kitap okumayı seviyor. Tüm Sakaryalıları bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.



Dernek Üyesi Volkan Kahırlı ise işaret dili ile yaptığı açıklamada, Adapazarı'nda derneğin yeni kurulduğunu şu anda 61 üyeleri olduğunu getirilen hediyeler sebebiyle teşekkür ettiğini belirtti. Ziyaret seni seviyorum işaret dili yapılarak hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi. - SAKARYA

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