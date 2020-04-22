İşaret diliyle 23 Nisan şarkısı - Son Dakika

İşaret diliyle 23 Nisan şarkısı

BURDUR'da görev yapan anaokulu öğretmeni Ayşe Tetik, 23 Nisan şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

Burdur merkezde bir anaokulunda görev yapan Ayşe Tetik (23), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan' şarkısını işaret diliyle seslendirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Tetik'in paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

Tetik, "Allah'ım nasıl içim içime sığmadı nasıl heyecanlandım anlatamam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Atam. Seni asla unutmayacağız, izindeyiz. Çocuklarımla yapmayı çok isterdim, onlarla onların bu özel gününü kutlamayı. Sizleri çok seviyorum çocuklar iyi ki varsınız. Çok şanslıyım gülümseten bir video armağan ediyorum Türk gençliğine. Ne mutlu Türkü'm diyene" dedi.