İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Genel İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı - Son Dakika

İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı

6 saat önce

İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı Çektiği video sosyal medyada engelli vatandaşlar tarafından beğeni yağmuruna tutulduDÜZCE– Korona virüsü için devletin bütün kademelerinden peş peşe vatandaşlara alacakları önlemler ve virüsten korunma yöntemleri açıklanırken Düzceli...

İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı

Çektiği video sosyal medyada engelli vatandaşlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

DÜZCE– Korona virüsü için devletin bütün kademelerinden peş peşe vatandaşlara alacakları önlemler ve virüsten korunma yöntemleri açıklanırken Düzceli işaret dili tercümanı ve eğitmeni, işitme engellileri unutmadı. İşitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde virüse karşı uymaları gereken tedbirleri ve virüsten korunma yöntemlerini anlatan Beyza Nur Köklü'nün sosyal medyaya yüklediği video ise engelli vatandaşların teşekkür yağmuruna tutuldu.

Korona virüs dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alırken, binlerce insanda hayatını kaybetti. Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı da önlem amacıyla vatandaşların sağlığı için yapılması gerekenleri içeren uyarı paketlerini yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlara uyarılarını ve korunma yöntemlerini içeren önlemleri Düzce'de işaret dili tercümanı ve eğitmeni Beyza Nur Köklü, işaret diline çevirerek, engelli vatandaşların da uyarılmasını sağladı. Sağlık Bakanlığının uyarılarını içeren bir video çeken Beyza Nur Köklü, bu videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Köklü, işitme engelli vatandaşların korona virüse karşı önlem olarak yapmaları gerekenleri işaret diliyle anlattı. Video özellikle engelli vatandaşların yoğun ilgi göstermesine neden olurken, birçok engelli vatandaşta videonun altına yorum yaparak teşekkür etti.

İşaret diliyle yaptığı uyarıları anlatan İşaret dili tercümanı ve eğitmeni Beyza Nur Köklü, "Dünyada herkesin gündeminde olan korona virüs ile ilgili bir video paylaştık. Bu video'da sağır ve işitme engelli bireylerin korona virüsü hakkında korunma yöntemlerinin nasıl olabileceği öğrenmesi için video hazırladık. İlgi gördü çünkü sağır ve işitme engelli bireyler, dünya üzerinde çok fazla var ve Korona virüsün ne olduğunu bilmeleri gerekiyordu. Bunu da işaret diliyle anlatmamız gerekiyordu. Her kelimenin bir anlamı olmadığı için korona yeni bir kelime. Bunların hepsini yazarak ifade etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince işaret dilini daha açık net kullanarak paylaştık. Etkili oldu. İşitme engelli bireylerden sürekli teşekkür mesaj alıyoruz. Onlar içinde bilgilendirme lazımdı. Herkes ne olduğunu anlamadığı için benim videomla birlikte ne yapmaları gerektiğini öğrenmeye başladılar" dedi.

İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:41 Kaynak: İHA

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