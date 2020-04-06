İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler - Son Dakika

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İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler
6 saat önce
- İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler Bayburt'ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
- İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler
BAYBURT - Bayburt'ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
Korona virüs (Kovid- 19) salgınına karşı Bayburt'ta işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye'm" çağrısı yaptı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:26 Kaynak: İHA
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