İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısı
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısını işaret diliyle yaptı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısını işaret diliyle yaptı.
Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda başkan Kihtir, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketleri ve yüz mimikleriyle oluşturdukları görsel dili kullandı.
Kihtir mesajında, "Kendini, sevdiklerini ve aileni korumak için evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:37 Kaynak: AA
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