İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray tarafından işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

Tüm dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de görülen ve her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı uygulanacak 14 kuralın işaret dili ile videosu hazırlandı. Bu klip ile işitme engellilere korona virüsten nasıl korunacakları anlatıldı. İşaret Dili Kursu Öğretmeni Ece Demiray ayrıca video klibinin sonunda, "Türk Milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır. Lütfen evde kalın" diyerek herkese evde kalma çağrısı yaptı. - BİLECİK