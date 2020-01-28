İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedip umre ödülü kazandılar - Son Dakika

Hakkari'de, işitme engellilere yönelik kursta Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 5 işitme engelli, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Müftülüğünce 4 yıl önce Merkez Belediye Camisi'nde açılan kursa katılan 7 işitme engelli, burada hem dini bilgiler edindi hem de işaret diliyle Kur'an okumayı öğrendi.

Kursta Kur'an-ı Kerim'i hatmederek umre ödülü kazanan 5 işitme engelli ise Diyanet'in desteğiyle kutsal topraklara gitme hayalini gerçekleştirdi.

Camide imamlık yapan Yasin Aşkan, gönüllü olarak kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Hazreti Muhammed'in hayatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel din bilgisi konularını işaret diliyle anlatıyor.

Aşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Diyanet İşleri Başkanlığının Kastamonu'da düzenlediği programda 15 gün, Hakkari Halk Eğitim Merkezi'nde de 6 ay işaret dili eğitimi aldıktan sonra işitme engellilere eğitim vermeye başladığını söyledi.

Engellilere yardımcı olmaya ve sosyal hayatlarını geliştirmelerine katkı sunmaya çalıştığını belirten Aşkan, "Kardeşlerimizle hasbihal etmek, sıkıntılarına çare olmak, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek tarif edilemez bir duygu. Bu güzel kardeşlerimizle 2016'dan bu yana ders işliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteğiyle ödüllendiriyor, umreye gönderiyoruz. Kutsal topraklara gidip dönen kursiyerler dini değerlere daha sıkı bağlanıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerin dini daha iyi öğrenmelerine rehberlik etmeye çalıştıklarını dile getiren Aşkan, Diyanet'in başlattığı çalışmanın bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı.

Kursiyerlerin bu sayede kutsal toprakları görme imkanına da kavuştuğunu ifade eden Aşkan, "Kardeşlerimizin çoğunun umreye gitme imkanı yoktu. Başkanlığımızın desteği sayesinde oraları görebildiler. Döndüklerinde hayatlarında büyük değişimler oldu. Şu ana kadar 5 engelli kardeşimizi umreye gönderdik. Bundan sonra da kurslarımız devam edecek." dedi.

Kursiyerlerden Veysi Aşkan da imam Aşkan aracılığıyla yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kursa başladığına işaret ederek, "Burada Kur'an öğrendim. Kurs sayesinde umreye gittim. Bize bu imkanı sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığına, hocamıza teşekkür ederim. Kabe'yi ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Peygamberimizin kabrini gördüğümde duygulandım. Derslerimiz çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.