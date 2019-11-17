İşaret diliyle öğrendiğini desenlere dönüştürüyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan işitme engelli Gonca Gündoğdu'nun engeli çini sanatını öğrenmesine engel olamadı. Ustası Sultan Çaça'dan işaret diliyle teknik bilgiler alan Gündoğdu, öğrendiklerini sanata dönüştürerek kısa sürede birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.

İşitme engelli Gonca Gündoğdu, çini sanatını öğrenmek için Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin kursuna katıldı. Gündoğdu, ustası Sultan Çaça'dan işaret diliyle gerekli eğitimleri aldı. İşaret diliyle öğrendiklerini sanata dönüştüren Gündoğdu, kısa sürede birbirinden güzel el emeği güz nuru ürünler ortaya çıkardı.

Öğrencisine işaret diliyle çini eğitimi veren Sultan Çaça, Gonca'nın sanatın hiçbir engel tanımadığının en güzel örneği olduğunu söyledi. Çaça, "Arkadaşımıza işaretlerle ona deseni ve bütün çini aşamalarını öğretiyoruz. Kendisi burada öz güven ve rahatlama duygusunu yaşıyor. Arkadaşımıza diğer arkadaşlarımız gibi sesli veya görsel olarak değil işaret diliyle vermeye çalışıyoruz. Arkadaşımız bu işi alıp ve arkadaşlara bakarak bu uygulamayı gerçekleştiriyor" dedi.



Kursiyerler Gonca için işaret dilini öğrendi

Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin açtığı kursta Gonca Gündoğdu ile birlikte 20'ye yakın kadın bulunuyor. Kadınlar da işitme engelli Gonca'ya yardımcı olabilmek için işaret dilini öğrendi. Gonca'nın çok başarılı olduğunu anlatan kursiyerlerden Pınar Akikol, "Biz Gonca ile çok iyi anlaşıyoruz. İşitmiyor olabilir, konuşamıyor olabilir sadece birkaç işaret diliyle kendimizi birbirimize çok güzel ifade edebiliyoruz. Bitirdiği aşamaları bize gösteriyor. Onun sevindiğini fark ettiğimiz anda güzel olmasa bile, ufak tefek hatalarımız olsa bile birbirimize çok güzel moral veriyoruz. Gonca çok güzel, çok değerli, çok sakin ve kendi halinde bir insan. Aşamaları, özel tasarımları kendisi gerçekten çok güzel işler çıkarıyor. Konuşmamasına ve duymamasına rağmen çok başarılı bir arkadaşımız. Yani hiçbir şey engel değildir" diye konuştu.

Gonca Gündoğdu ve kursiyerler, iki yıllık eğitimin ardından kurumdan ustalık belgesini alarak kendi özel çini atölyelerini açabilecek.