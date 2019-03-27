İşaret Diliyle Okuma Yazma Öğreniyorlar

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda işitme engellilere yönelik okuma yazma kursu açıldı.

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda işitme engellilere yönelik okuma yazma kursu açıldı.





Okul müdürü Mehmet Saraç Batur, engelli ve ailelerinin talebi üzerine açtıkları kursa kursiyerlerin ilgisinin fazla olduğunu belirterek, böylece engellilerin kısa sürede okuma yazmayı öğreneceğini söyledi.



İşaret dili eğitmeni Semra Yargıcı Urhan ise işitme engelliler için bu yıl ilk defa okuma yazma kursu başlattıklarını ifade etti.



İşitme engellilerin çok istekli olduğunu belirten Urhan, şu değerlendirmede bulundu:



"5 hafta önce başlayan kursa katılanlarda çok iyi ilerleme sağladılar. Kursa başladığımızda bazıları işaret dilini hiç bilmiyordu. Onlara işaret dilini de öğretiyoruz. Önce görseli sonra o görselin işaretini gösteriyoruz. Bu sayede işaret dilini daha sonra okuma yazmayı öğretiyoruz. Haftada 3 gün boyunca 15 saat ders veriyoruz."



Engellilerin okur yazar belgelerini aldıktan sonra ikinci kademeye devam etmesini istediklerini aktaran Urhan, "Bu şekilde işitme engelli vatandaşlarımızın sosyal ve iş hayatına atılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelecekler. Bizlere okuma yazma öğrenmek için aslında hiç bir engelin olmadığını gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.



3 çocuk babası Mehmet Öner Yıldız (33), işaret diliyle okuma yazma öğrenmek için Şirvan ilçesinden geldiğini belirtti.



Nesrin Yıldırım ise okuma ve yazmayı öğrenerek iş hayatına atılmak istediğini kaydetti.

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