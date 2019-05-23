Son Dakika Haberleri: İşaret levhasına çarpan araç takla attı

İşaret levhasına çarpan araç takla attı

6 saat önce

Zonguldak'ta akşam saatlerinde cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, işaret levhasına çarparak aracıyla takla attı.

İşaret levhasına çarpan araç takla attı, System.String[]
Zonguldak'ta akşam saatlerinde cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, işaret levhasına çarparak aracıyla takla attı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 LKS 33 plakalı cip iddialara göre işaret levhasına çarparak yan döndü. Şans eseri kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bayan sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Emre Can Bayram/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:16 Kaynak: İHA
İtfaiye, Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Güncel
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