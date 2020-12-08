İsaura Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde yer alan İsaura Antik Kenti kalıntılarında kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden olduğu bilinen İsaura Antik Kenti kalıntılarında izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Hacılar Mahallesi'ndeki bölgeye düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, kazı için kullanılan aletlere de el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.