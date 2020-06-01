İşbaşı yapan kebapçılardan davulu zurnalı kutlama - Son Dakika

KEBABIN başkenti Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranların ilk iş gününde, işletme sahipleri davullu zurnalı kutlama yapıp, kurban kesti.

Yeni tip koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine restoranlar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi restoran sahipleri, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kebapçıda buluşarak, davullu zurnalı kutlama yaptı. Açılışın bereketli olmasını isteyen TÜRES üyeleri, kurban kesip dualar ederek, işbaşı yaptı. Açılışın ilk kebaplarını da yine TÜRES üyeleri yedi.

KURALLARI DAHA SIKI TUTUYORUZ

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, masalar arası sosyal mesafe kuralına uyduklarını ve restorana girenlerin ateşlerini ölçtüklerini belirterek, "Yaklaşık 3 aydır kepenk kapatan esnaf arkadaşlarımıza moral vermek ve işlerimizin bereketli olması için böyle bir program yaptık. Salgını önlemek için restorandaki temizlik çalışmalarımızı 2-3 kat artırdık. Daha önce de bu kurallara dikkat ediyorduk ancak artık daha sıkı tutuyoruz. Tüm bu kuralları da üye iş yerlerimize önerdik" dedi.