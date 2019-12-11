İSBİKE'ın yeni uygulamasıyla bisiklet kiralamak kolaylaştı - Son Dakika
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İSBİKE'ın yeni uygulamasıyla bisiklet kiralamak kolaylaştı

6 saat önce

İSBİKE mobil uygulamasının yenilenmesiyle kullanıcılar daha kolay "akılı bisiklet" kiralayabilecek.

İSBİKE'ın yeni uygulamasıyla bisiklet kiralamak kolaylaştı, System.String[]

İSBİKE mobil uygulamasının yenilenmesiyle kullanıcılar daha kolay "akılı bisiklet" kiralayabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbullular veya turistler, akıllı telefonlarına indirdikleri İSBİKE cep uygulamasında bulunan navigasyon özelliği ile kendilerine yakın olan akıllı bisiklet istasyonlarını görebiliyor.

Uygulama, kiralanan akıllı bisikletlerle kaç kilometre yol yapıldığının görülmesine ve başta sağlık aktiviteleri olmak üzerine kullanım oranlarının takip edilebilmesine de imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bisiklet yolları üzerinde, şehir parklarında ve arazi açısından uygun yerlerde akıllı bisiklet projesini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Çakır, "Vatandaşlarımızın hem ulaşım hem de sağlık amacıyla daha rahat bisiklet kullanabilmeleri için mobil uygulamamızı yeniledik. Akıllı bisikletlere daha rahat ulaşabilecekler. Bisiklet sayımızı da kısa zamanda artıracağız." ifadelerini kullandı.

144 istasyonda akıllı bisiklet

İSBİKE'ın farklı kullanım seçenekleriyle yenilenen cep uygulaması, mobil mağazalardan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

İSPARK'ın kentteki 144 istasyonundan İSBİKE mobil uygulamasıyla bisiklet kiralayabilen kullanıcılar, Florya'dan Yeşilköy'e, Karaköy'den Sarıyer'e, Bostancı'dan Kartal'a bisikletle ulaşabiliyor. Ayrıca Zeytinburnu ilçe güzergahı ile Esenler ve Ümraniye millet bahçelerinde akıllı bisiklet kiralayarak sağlıklı yaşama pedal çevirebiliyorlar.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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