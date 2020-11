İşbir Yatak'tan Türk Kızılay'a destek - Son Dakika

İşbir Yatak, sosyal yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Altındağ Şehit Önder Sosyal Hizmet Merkezi'ne yatak ve uyku ürünleri teslimini gerçekleştirdi.

İşbir Yatak açıklamasına göre, firma, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Kızılay'ına da yardımda bulunan İşbir Yatak, Altındağ Şehit Önder Sosyal Hizmet Merkezi'ne yatak ve uyku ürünleri teslimini gerçekleştirdi. Ankara dışından gelen ihtiyaç sahiplerinin kaldığı merkezde, tüm yatakların yenilenmesi ve yastık, baza, başlık, komodin temini gibi desteklerle uyku için gerekli iyileştirmeler sağlandı.

Açıklamaya göre, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri Nurben Kendirli, Filiz Bozdemirci ve Ankara Şube Müdürü Selma Maden, yapılan yardım kapsamında İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe'yi İşbir Sünger'deki makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding CEO'su Gültepe, iyiliğin çoğalması ve yardımların ihtiyaç sahipleriyle buluşması adına naçizane bir destekte bulunmak istediklerini aktardı.

Gültepe, "Her zaman diyoruz, zenginliklerimiz paylaştıkça çoğalır. Böyle bir iyiliğe vesile oldukları için ülkemizin bir gururu ve hepimizin ortak paydası olan Türk Kızılay'ına teşekkürlerimi sunuyorum. İşbir Holding olarak, girebileceğimiz her sorumluluğun altına girmekten onur duyarız. Bu anlamda, ülkemiz ve dünyamız için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya da hazırız. Türk Kızılay'ı ile uzun yıllardır olan birlikteliğimiz bugün olduğu gibi ileride de pek çok iyiliğe kapı aralayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kendirli ise şunları kaydetti:

"Bizler Kızılay olarak, elimizden geldiği kadar tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ancak ülkemizin de ihtiyaç sahipleri için dayanışmaya ve birlik olmaya ihtiyacı var. Bu anlamda, yapılan bu kıymetli hareket için başta İşbir Yatak yönetimine ve Sayın Metin Gültepe'nin nezdinde tüm İşbir Holding ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra şirketlerimizin yapacakları destekler de iyiliğin çoğalması ve güçlenmesi adına oldukça önemli. Ancak yapılan yardımlar çoğaldıkça, birbirimize destek oldukça bir şeyler başarabiliriz."