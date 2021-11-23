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İscehisar Belediyesi, hibe edilen iki aracı teslim aldı - Son Dakika

İscehisar Belediyesi, hibe edilen iki aracı teslim aldı

23.11.2021 14:45
İscehisar Belediyesi, hibe edilen iki aracı teslim aldı

İscehisar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen itfaiye ile çöp toplama aracını teslim aldı.

İscehisar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen itfaiye ile çöp toplama aracını teslim aldı.

İlçeye getirilen yeni itfaiye ile çöp toplama aracını, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban ve belediye personeli karşıladı.

Aracı teslim alan Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu daha başlangıç, yeni hibe ve desteklerle memleketimize hizmet ve destekler ile yola devam edeceğiz. Yeni araçlarımız İscehisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Teslim alınan yeni araçlar için kurban kesildi.

Ahmet Şahin, Hisarcık, Türkiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İscehisar Belediyesi, hibe edilen iki aracı teslim aldı - Son Dakika


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