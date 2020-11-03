İscehisar Belediyesi'nden jeotermal turizm atağı - Son Dakika

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin termal turizm konusunda zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığına sahip olduğunu belirterek, mermerin başkenti İscehisar'ın adının jeotermal alanda da dünyaya duyurmak adına çalışmalara başladıklarını kaydetti.

İscehisar'da termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar başladı. Başkan Şahin, ilçede bulunan termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 'İSJET Jeotermal' şirketi kurduklarını ifade etti. Başkan Şahin, "Termal suyun jeotermal kaplıca tesisi başta olmak üzere, sağlık turizmi, şehir içi ısıtma ve farklı projelerde kullanılması adına çalışmalarımıza hız verdik. Her fırsatı değerlendirerek gelecek nesillere kaliteli ve yaşanabilir bir İscehisar bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR